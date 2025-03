"Connessione veloce e internet. Il Comune risolvi il problema"

Il gruppo Zocca Domani sollecita il miglioramento delle connessioni Internet e della telefonia mobile. A questo proposito ha presentato un’interrogazione al sindaco per chiedere quale sia la situazione dei lavori di posa della fibra ottica e di diffusione della connessione tramite telefono cellulare. "Nel corso degli anni – dice Federico Covoli, capogruppo di Zocca Domani - sono infatti stati svolti diversi lavori che hanno rovinato la rete stradale ma che non si sono ancora tradotti in una condizione accettabile per i cittadini e le aziende di Zocca. La necessità di ridurre il divario digitale con la città e la pianura è da sempre una priorità. Avere una connessione stabile e veloce garantirebbe la possibilità di utilizzare maggiormente lo smart working e aiuterebbe le nostre imprese, già sfavorite dalla lontananza rispetto ai grandi centri. Inoltre, considerando quanti servizi passano oggi da internet, avere una buona connessione viene a configurarsi quasi come un diritto di tutti ed è triste che alcuni cittadini del nostro comune non possano godere appieno di questo diritto".

Afferma che la Regione è disponibile a intervenire con l’installazione di tralicci per la diffusione del segnale, a partire dalla richiesta delle amministrazioni locali. "Eppure – dice - si sta operando con grande lentezza e in modo insufficiente. Crediamo che l’Amministrazione comunale di Zocca, anche quando non diretta responsabile, si debba battere con forza maggiore per migliorare lo stato delle cose e informare la cittadinanza a proposito dei passi avanti (se ci sono) che si stanno verificando. Vediamo purtroppo che, anche in questo ambito, il Comune di Zocca ha un atteggiamento remissivo".

w. b.