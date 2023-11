"Conoscere la ceramica offre opportunità"

La ceramica italiana si presenta agli alunni delle scuole medie dell’Emilia - Romagna per far conoscere valori e caratteristiche di un settore di eccellenza del Made in Italy, con un progetto di formazione promosso da Confindustria Ceramica in collaborazione con l’agenzia di comunicazione D&F. Si chiama ‘Si Ceramica!’, il progetto, ed è stato presentato ieri mattina presso la sede di Confidustria Ceramica: ad illustrarlo Luca Mussini ed Armando Cafiero, rispettivamente Presidente della Commissione Formazione e Direttore Generale dell’associazione confindustriale, Francesco Tosi, Sindaco di Fiorano delegato ai Servizi alla Persona per l’Unione dei Comuni del Distretto e Giulio Saltarelli, Project Manager di D&F. "Da tempo Confindustria Ceramica è attiva, anche e soprattutto dal punto di vista della formazione, sia a livello di scuole superiori che di università: questo nuovo progetto – si è detto nel corso della presentazione - si propone di coinvolgere altre classi di studenti". Le scuole medie, appunto, e nella fattispecie 350 classi delle province di Parma, Reggio Emilia, Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna, ma anche i docenti, gli alunni e le loro famiglie oltre che, ovviamente, le aziende ceramiche presenti sul territorio.

Cuore del progetto didattico un quiz digitale che ‘sfida’ ragazze e ragazzi mettendo alla prova le loro conoscenze, in un viaggio all’interno del mondo ceramico per conoscerne i meccanismi, comprenderne i concetti e le parole fondamentali. ‘Sì Ceramica!’ mette in palio anche un montepremi in materiale didattico destinato alle scuole: saranno infatti premiate le migliori frasi con cui le classi descriveranno la fabbrica ceramica usando le nuove parole e i concetti appresi durante il percorso, che vuole migliorare il cosiddetto ‘percepito’ del settore. Investimenti fino al 10% del fatturato, tecnologie all’avanguardia che garantiscono elevati standard di sostenibilità ambientale, stabilimenti produttivi moderni, un dialogo costante con il mondo grazie ad un export pari all’85% delle vendite, un’occupazione composta per un terzo da donne e per il 37% riguarda mansioni diverse dalla produzione, la possibilità di crescita umana e professionale garantita da aziende all’avanguardia dal punto di vista organizzativo: "sono tutti aspetti caratterizzanti, ma poco noti, dell’industria ceramica italiana, la cui conoscenza, non così diffusa, fa perdere alle giovani generazioni opportunità di lavoro di qualità". Coinvolgere, già dalle scuole medie, coloro che saranno, domani, i protagonisti del settore è l’obiettivo di questo ambizioso e innovativo progetto.

