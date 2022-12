Consegnati 200 pasti dai volontari Avpa

Sono stati consegnati in poche ore oltre 200 pasti caldi in tutta la città di Modena grazie al lavoro instancabile dei volontari di Avpa Croce Blu, che dal 1998 rendono possibile questa bellissima iniziativa a favore degli anziani soli e delle persone in situazioni di disagio. ’Distanti ma uniti’, il pranzo di Natale che il centro commerciale La Rotonda e Conad Nord Ovest regalano a chi ha più bisogno di vicinanza e sostegno, ha rinnovato anche quest’anno una delle ricorrenze più sentite delle festività modenesi. I volontari di Croce Blu hanno consegnato direttamente a domicilio i piatti della tradizione natalizia modenese preparati dallo chef Max Telloli, un gesto per offrire attenzione e affetto da parte di tutta la comunità. Ospiti speciali e sostenitori dell’iniziativa Alessandra Camporota, prefetto di Modena, Sabato Riccio, questore vicario di Modena, Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, Gian Carlo Muzzarelli sindaco di Modena, la senatrice Enza Rando, Francesca Maletti, consigliere Regione Emilia-Romagna che con la loro partecipazione hanno voluto sottolineare l’importanza e il valore di questo evento solidale che da anni scalda il Natale di tanti modenesi che altrimenti trascorrerebbero in solitudine le festività.