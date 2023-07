Consegnati tre nuovi defibrillatori Saranno collocati in centro

Tre nuovi defibrillatori da aggiungere alla rete territoriale di apparecchi salvavita: l’ultimo dispositivi è stato consegnato in Municipio a Carpi, alla firma di un protocollo d’intesa – fra Comune, Ausl, CRI e associazione ’Gli Amici del Cuore’ di Modena – per gestirla. I defibrillatori, che si sommeranno ai nove già presenti in città, sono stati donati dal Comitato di Carpi della Cri, dal Rotary Club locale e dalla famiglia Eros Degli Innocenti (gestori di giostre): saranno collocati in luoghi di passaggio di pubblico, e precisamente sotto il portico di piazza dei Martiri lato via Berengario (nel vano bancomat), in piazza Garibaldi n. 18 e a Cortile (di fronte al dispensario farmaceutico).

In rappresentanza dei rispettivi Enti e gruppi, la convenzione per realizzare "una rete di apparecchiature salvavita per l’emergenza da arresto cardiocircolatorio sul territorio di Carpi" è stata firmata dal sindaco Alberto Bellelli, Stefania Ascari (Direttore Distretto Carpi dell’Ausl), Fabrizio Fantini (CRI) e Marilena Campisi (’Amici del cuore’).