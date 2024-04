Conservatorio, risuona la tromba

Presso l’auditorium Verti del Conservatorio Vecchi Tonelli di Modena ( che si trova in via Goldoni 8), prosegue oggi alle 18.30 la rassegna ’I mercoledì del Conservatorio’, un’offerta musicale fresca e leggera per trascorrere in modo differente un’ora piacevole nel tardo pomeriggio.

Oggi sarà proposto il concerto della classe di tromba dell’istituto, con un’introduzione del professor Tarcisio Balbo. L’ingresso all’evento è libero. Il ciclo di concerti proseguirà fino a giugno: fra i prossimi appuntamenti, quello con la classe di flauto, di clarinetto, di pianoforte o di canto. Tutte le informazioni utili si possono trovare sulla pagina web www.vecchitonelli.it