"Consigli comunali ancora on line Siamo rimasti gli unici"

Riesplode a San Cesario il tema dei consigli on line, sollevato dalle minoranze di Nuovo San Cesario (Sabina Piccinini) e Rinascita Locale (Mirco Zanoli), cosicché il sindaco decide di ritornare a fare i consigli comunali in presenza, non prima di però di avere sottolineato "la situazione surreale e contraddittoria con la quale ci siamo trovati a trattare con le minoranze, le quali prima ci accusavano di fare le cose in segreto, poi adesso si lamentano che facciamo i consigli in streaming per tutti". Ma andiamo con ordine. Alla fine della scorsa settimana, i consiglieri Mirco Zanoli e Sabina Piccinini hanno lamentato in una nota: "Nonostante le nostre ripetute segnalazioni al Ministro degli Interni, all’Anci (associazione nazionale comuni italiani) e al Prefetto, il nostro sindaco continua a preferire la tastiera alla sala consiliare, evitando così il confronto in presenza. Unico ormai in tutta la provincia, continua a convocare consigli in videoconferenza come ai tempi del covid perché il ritorno alla normalità fa paura. Abbiamo pertanto deciso di chiedere un incontro al Prefetto (richiesta già formalizzata, ndr) perchè riteniamo la situazione insostenibile". Dall’altra parte, il primo cittadino Zuffi replica: "E’ importante innanzitutto una precisazione: il covid non c’entra nulla. Più volte, sia in consiglio sia a mezzo stampa, ho chiarito che le sedute on line sono state adottate come strumento di avvicinamento delle istituzioni al cittadino, come era stato richiesto peraltro a inizio consigliatura da quelle stesse opposizioni che oggi si lamentano. E’ davvero una situazione surreale. A questo punto, per non ignorare le reiterate richieste dei gruppi abbiamo deciso di tornare in presenza al più presto, quindi la seduta del 2 marzo sarà l’ultima on line. Tutto questo pur consapevoli del fatto che, quando torneremo in presenza, non sarà possibile trasmettere in streaming il consiglio, visto che per fare l’adeguamento tecnico della sala puntiamo su fondi Pnrr e i tempi sono lunghi".

m.ped.