Consigli comunali dei ragazzi, lezioni sul voto

Il 23 febbraio a San Possidonio e il 2 marzo a Concordia avranno anche i sindaci o sindache dei ragazzi e delle ragazze. In questo mese si svolgerà l’attività preparatoria che coinvolgerà alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria e di tutte le classi della scuola secondaria. Il progetto educativo, ideato dai docenti e approvato dalle amministrazioni, con l’adozione nei rispettivi consigli comunali di un apposito regolamento che disciplina le attività del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR), è frutto della collaborazione tra le due giunte comunali e l’Istituto Comprensivo "Sergio Neri".

Le attività si concentreranno in questo mese sulla realizzazione di un "compito di realtà", che prevede la stesura di programmi elettorali, la scelta dei candidati, la formazione delle liste e l’organizzazione della campagna elettorale, cui saranno dedicati quattro giorni di sospensione didattica, durante i quali gli studenti parteciperanno a attività in plenaria e in aula, guidati da esperti in progetti di cittadinanza attiva.

Si è iniziato lunedì 3 febbraio, con un incontro presenti sindache, giunte e consigli comunali di Concordia e San Possidonio. Seguiranno giornate con le principali realtà associative del territorio e l’analisi del contesto locale, finalizzate a creare una mappa delle risorse presenti e delle esigenze dei ragazzi.

"Il CCRR – per l’assessora Paola Giubertoni di Concordia - rappresenta una forma di partecipazione alla vita democratica del paese e di conoscenza delle realtà locali. A noi amministratori permette di osservare il territorio con gli occhi dei ragazzi". Di "importante opportunità di partecipazione civica, che permette ai giovani di esprimere idee e proporre iniziative su temi rilevanti, dall’ambiente alla cultura e sport" parla la sindaca di San Possidonio Veronica Morselli.

Alberto Greco