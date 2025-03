Consigli su come evitare le truffe. Il maresciallo incontra i cittadini

Proseguono gli incontri promossi dalle forze dell’ordine e dalle Amministrazioni Comunali per sensibilizzare la popolazione anziana nei confronti delle truffe di cui proprio gli anziani sono, loro malgrado, le principali vittime potenziali. Oggi dalle 16,30 sarà il maresciallo capo Giuseppe Caccavo, Comandante della stazione dei Carabinieri di Formigine, a incontrare la cittadinanza per illustrare i casi più diffusi di truffe, fornendo agli intervenuti informazioni a proposito di questo fenomeno, tanto odioso quanto ormai diffuso, fornendo inoltre suggerimenti su come evitare di rimanere vittima dei malviventi. Teatro dell’incontro, non il primo di questo tipo, l’Auditorium Palmieri di via Darwin, a Magreta: l’obiettivo è quello di arginare un fenomeno in pericolosa espansione anche nel disrretto, come peraltro dimostrato da epidosi anche recenti.

Una decina di giorni fa, infatti, ai carabinieri di Maranello e Formigine sono arrivate ben cinque segnalazioni di tentativi di truffa a danno di soggetti – di età compresa tra i 77 e i 91 anni – che non sono tuttavia caduti nella ‘trappola’ ordita ai loro danni e negli ultimi tre mesi il nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri della compagnia di Sassuolo ha provveduto ad arrestare in flagranza quattro truffatori. In occasione dell’incontro di oggi, oltre alla relazione del maresciallo Caccavo, è previsto anche un intervento relativo alle truffe bancarie e digitali da parte di David Nerini, manager del progetto regionale ‘Punti Digitale Facile RER’.

