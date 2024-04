Consigli utili contro le truffe

Consigli pratici per evitare le truffe a beneficio di quella che viene definita ‘utenza debole’. E’ in programma un incontro con l’Arma dei Carabinieri, venerdi alle 17 presso il Bocciodromo di Spezzano di Largo Morandi. Si intitola ‘io non ci casco’, l’iniziativa, che vedrà i militari dell’Arma illustrare i casi più diffusi di truffe e raggiri a danno delle persone anziane e saranno forniti suggerimenti su quali precauzioni adottare per difendersi. Tema ‘caldo’, quello oggetto dell’incontro, vista la crescita del fenomeno: 451 i casi segnalati di recente da Federconsumatori Modena, gli over 65 i più colpiti. La partecipazione è libera e gratuita.