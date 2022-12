Consiglio comunale, 60 delibere e poche assenze

Il presidente del consiglio comunale Luca Caselli, il sindaco Gian Francesco Menani, i consiglieri Francesco Macchioni (capogruppo dell’omonima lista civica) ed il leghista Massimo Volpari fanno percorso netto, ma i numeri del consiglio comunale alla fine di questo 2022 raccontano presenze tutto sommato assidue. Dieci le sedute durante l’anno ‘consiliare’ che va in archivio, nel corso delle quali sono state discusse 60 delibere consigliari, e 13 ordini del giorno cui si sono aggiunte 17 interrogazioni. Dopo che la pandemia ha obbligato a sedute virtuali (una sola nel 2022) "l’allentamento delle restrizioni – il commento di Caselli – ci ha consentito di riunirci in presenza. Voglio ringraziare tutti i colleghi di maggioranza e di opposizione: hanno dimostrato ancora una volta quella disponibilità e quel senso di responsabilità sui quali mai ho dubitato". Tornando ai numeri, detto dei quattro che hanno 10 su 10, il 100% di presenze lo hanno anche Giuliano Zanni, Giuliana Pifferi e Pasquale Del Neso, subentrati nel corso dell’anno. Una sola assenza per Stefano Bargi, Massimo Iaccheri, Andrea Boni, Sara Spagni, Greta Pinelli, Davide Capezzera e Serena Lenzotti, due per Giovanni Gasparini, Cristian Misia, Graziano Tonelli, Luca Grassi, Maria Savigni e Matteo Mesini.

Chiudono l’anno consiliare, invece, con 7 presenze Claudia Severi, Giulia Pigoni e Andrea Lombardi, con 4 Claudio Pistoni e Tommaso Barbieri.