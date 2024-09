Consiglio comunale, ai gruppi 21mila 333 euro

Gli undici gruppi che compongono il nuovo Consiglio comunale di Modena riceveranno complessivamente per il loro funzionamento un contributo di 21.333 euro. La dotazione corrisponde agli 8 dodicesimi dello stanziamento di 32 mila euro previsto nel Bilancio per l’intero 2024. Il Consiglio comunal ha approvato all’unanimità la delibera che assegna il secondo stralcio delle risorse finanziarie per l’attività istituzionale dei gruppi consiliari. La prima tranche delle risorse, pari a 10.666 euro, era stata stanziata per le spese dei gruppi consiliari nei primi quattro mesi dell’anno, fino al termine della consiliatura 2019-2024 che si è chiusa formalmente il 30 aprile. I fondi possono essere utilizzati esclusivamente per le spese riconducibili alle attività dei gruppi, opportunamente rendicontate, secondo quanto previsto dalla “Disciplina dell’utilizzo delle risorse finanziarie da parte dei gruppi consiliari e procedura di attribuzione dei fondi”. In particolare, sono indicate a titolo esemplificativo le spese per la promozione istituzionale del gruppo e per il suo funzionamento; quelle per attività di aggiornamento, studio e documentazione; quelle per la partecipazione a iniziative connesse al ruolo istituzionale del gruppo e quelle per la comunicazione. Per quanto riguarda il secondo stralcio del 2024, la cifra complessiva, pari agli 8 dodicesimi del totale stanziato per l’intero anno, viene divisa assegnando a ciascun gruppo una quota fissa di 969,70 euro (per un totale di 10.666 euro) e una quota per ciascun consigliere di 333,33 euro, calcolata suddividendo in 32 la somma rimanente di 10.666 euro. Con la nuova composizione del Consiglio comunale, quindi, per la parte restante del 2024 il gruppo del Partito democratico, con 16 consiglieri, avrà a disposizione 6.302,98 euro; il gruppo di Fratelli d’Italia, con 6 consiglieri, avrà a disposizione 2.969,68 euro; il gruppo di Alleanza Verdi-Sinistra, con 2 consiglieri, avrà a disposizione 1.636,36 euro. I gruppi di Movimento 5 Stelle, Spazio Democratico, Pri - Azione Socialisti Liberali, Modena civica, Forza Italia, Lega Modena, Modena in ascolto, Modena per Modena, che hanno un solo consigliere, avranno a disposizione 1.303 euro ciascuno.