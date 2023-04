"Consiglio comunale disertato, non si fa l’interesse dei cittadini"

Incassa l’approvazione del bilancio licenziata dal consiglio comunale, il Sindaco di Fiorano Francesco Tosi, registrando conti in attivo di 200mila euro quindi, dice, "un bilancio sano e rivolto al futuro", ma non può non tornare su quanto accaduto nel corso della seduta, caratterizzata da tensioni crescenti che hanno visto i rappresentanti delle opposizioni lasciare l’aula per protesta nei confronti del presidente del consiglio comunale Alessandro Reginato, in disaccordo con una gestione dei lavori "autoritaria e – ha detto Roberto Montorsi, capogruppo di Forza Italia - palesemente di parte". L’Aventino delle opposizioni ha rischiato di far saltare il numero legale, poi ripristinato dall’arrivo in aula di un consigliere del partito democratico e grazie al quale il consiglio ha potuto deliberare quanto doveva (anche la definizione delle tariffe TARI) non senza tuttavia lasciare l’ide di un’ide di un contesto "all’interno del quale – l’opinione del consigliere del Gruppo Misto Stefano Manfredini – non ci sono i presupposti per lavorare serenamente". Già, non un gran colpo d’occhio, l’aula semivuota… "Esprimo grande rammarico – dichiara Tosi - per il fatto che su temi di grande importanza per i cittadini come quelli deliberati con il voto di gruppi consiliari PD e Lista civica ‘Tosi è il mio Sindaco’non ci sia stato il dibattito e voto da parte di gruppi consiliari che hanno abbandonato l’aula per motivi che a dire il vero non ho neppure subito compreso. C’è – aggiunge Tosi - una sproporzione enorme rispetto all’interesse dei cittadini di cui un consiglio comunale si occupa e l’abbandono dell’aula".