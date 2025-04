Consiglio comunale nel Castello

Si riunisce oggi alle 20,30, nel Castello, il consiglio comunale di Formigine. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consuntivo della Formigine Patrimonio, l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2024, una variazione al bilancio di previsione e l’aggiornamento del piano degli investimenti. In discussione anche la definizione delle tariffe e agevolazioni Tari per il 2025 e l’approvazione del nuovo regolamento per la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare comunale. La seduta sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune.