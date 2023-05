Consiglio comunale, Reginato: "Il mio operato sempre corretto"

"Giudizi diffamatori nei miei confronti". Rispetto ai quali il presidente del consiglio comunale di Fiorano, Alessandro Reginato, vorrebbe "scuse e rettifica". I ‘giudizi’ cui fa riferimento sono quelli che arrivano dalle minoranze a margine dell’ultima riunione del consiglio, e ne criticano la direzione dei lavori, definita ‘palesemente di parte’. "Un’interpretazione personale di alcuni consiglieri: se avessi presieduto il Consiglio nei termini e modi citati – scrive Reginato – invito i consiglieri a rivolgersi alle autorità competenti. Ritengo infatti di aver sempre applicato scrupolosamente il regolamento e forse è proprio questo che infastidisce una parte dei consiglieri. Le dichiarazioni e la solidarietà di persone terze confermano il mio corretto modo di agire a tutela delle istituzioni". L’ultima seduta del consiglio comunale fioranese è stata caratterizzata da tensioni crescenti, con annesso abbandono dell’aula per protesta da parte delle minoranze, comportamento stigmatizzato tanto dal sindaco Francesco Tosi quanto dalla lista civica che lo sostiene e dal Pd, ma il fuoco di fila aperto dalle opposizioni nei confronti di Reginato non è il primo episodio che vede scontrarsi frontalmente il presidente e parte del consiglio. "Già in altre occasioni – ricorda infatti il presidente del consiglio comunale fioranese – l’autorità competente, il Prefetto, mi ha dato piena ragione e anche in questo caso, se interpellato, sono sicuro che farebbe lo stesso. Vi invito di nuovo a rivolgervi alle autorità competenti anziché esprimere giudizi diffamatori nei miei confronti".

