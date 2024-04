Consiglio comunale, si discuterà di Tari e omaggio ad Agnini

E’ stato convocato per lunedì alle 20,30 il consiglio comunale di Castelnuovo. Quattordici sono i punti all’ordine del giorno, tra cui l’approvazione del rendiconto 2023, una variazione al bilancio 2024/26, l’approvazione delle tariffe Tari per l’anno 2024 e l’approvazione del Regolamento per l’applicazione dello statuto dei diritti del contribuente. Prevista anche una mozione per l’intitolazione di una sala lettura della biblioteca Luis Sepulveda a Elisa Agnini, presentata dalle consigliere Fraulini del "Centrosinistra per Castelnuovo e Montale" e Bruzzi del "Centrodestra per Castelnuovo e Montale".