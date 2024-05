Consiglio flash per una nomina: "Risorse sprecate dalla Lega"

E’ durata pochissimi minuti l’esperienza sui banchi del consiglio comunale di Maranello di Enzo Belloi (nella foto), nominato nel corso della seduta di giovedi sera dal presidente del consiglio comunale Juri Fontana in sostituzione del dimissionario Stefano Ferri, consigliere, o meglio ex, della Lega.

Il tempo, per Belloi, di entrare in aula – vuota, i consiglieri erano collegati in videoconferenza – e sedersi al suo posto e quello necessario al presidente di chiudere la riunione, l’ultima della legislatura, convocata proprio per dar modo di sostituire il già citato Ferri, che si è dimesso per potersi candidare, oltre che a Maranello, anche a Fiorano.

"Pur sapendo che le sue dimissioni avrebbero comportato l’obbligo del consiglio di riunirsi, con dispendio di denaro pubblico per una seduta aggiuntiva, ha comunque preferito anteporre i propri interessi personali e di partito all’istituzione del consiglio comunale e dei cittadini di Maranello, cui si ripropone come capolista della Lega per le prossime amministrative", scrivono Partito Democratico, Maranello in Testa ed Italia del Futuro, aggiungendo come "sebbene non sia stata violata alcuna legge, riteniamo questo episodio sollevi seri interrogativi sull’impegno di chi antepone le proprie ambizioni al corretto funzionamento dell’amministrazione".

Disappunto espresso anche da parte di alcuni consiglieri del centrodestra come Righetti e Stefano Barbolini di Fratelli d’Italia Evoluzione Maranello e di Vincenzo Sgambati del Gruppo Misto che, come tutti gli altri consiglieri, hanno fatto sapere che devolveranno il gettone di presenza relativo a quest’ultima seduta all’associazione ‘4 zampe per l’Emilia’, che gestisce il canile/gattile intercomunale di Magreta.