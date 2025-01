Consiglio, lunedì prima seduta del 2025

Dopo la pausa per le festività natalizie riprende l’attività del Consiglio comunale di Modena. Nella prima seduta dell’anno, lunedì, è in programma la trattazione di quattro interrogazioni e diverse mozioni. I lavori sono convocati nell’aula consiliare e vengono trasmessi in diretta streaming sul sito web istituzionale dell’Ente (www.comune.modena.it/il-governo-della-citta).

La seduta inizia alle 15.30 con la trattazione di due interrogazioni presentate da Fratelli d’Italia, riguardanti furti nei condomini e spaccio in viale Caduti in guerra e i risultati del protocollo d’intesa per strategie di rete per l’accoglienza familiare, e altre due dal Pd sull’ aggiornamento dei lavori dell’impianto sportivo Canevazzi a Villanova e sullo stato di manutenzione e funzionalità delle colonnine dell’acqua pubblica nel territorio comunale di Modena.

Alle 17 è previsto l’appello e al termine delle interrogazioni segue la trattazione di cinque mozioni, a partire da quella incentrata sulla prevenzione e lotta alla violenza contro gli operatori sociosanitari (presentata da Pd, Avs, Spazio democratico, Pri-Azione-Sl, M5s e Modena Civica).

I titoli degli altri documenti sono: “Realizzazione di un parcheggio nello stabile “ex Inam” sede attuale dell’Ausl di Modena in via San Giovanni del Cantone (Fratelli d’Italia, Lega Modena, Forza Italia e Modena in ascolto)”; “Politiche di sosta per il centro storico anche con l’utilizzo di parcheggi in struttura” (Pd, Spazio democratico, Modena Civica”); “Realizzare il percorso ciclopedonale di riconnessione Cognento-via Giardini (Fratelli d’Italia) e, infine, “10 dicembre 2024 giornata dei diritti umani” (Spazio democratico, Avs, Pd, M5s, Pri-Azione-Sl, Modena Civica, Lega Modena).