Consiglio unanime: "Sì a un luogo intitolato a Balugani"

Intitolare uno spazio pubblico di Modena a Rolando Balugani, che attraverso l’impegno civico di carattere antifascista "si è fatto promotore di pace, legalità e tolleranza", è l’invito che rivolge all’amministrazione l’ordine del giorno approvato all’unanimità dal consiglio comunale nella seduta di giovedì 27 aprile. La mozione, presentata da Giovanni Bertoldi per Lega Modena e sottoscritta anche da Movimento 5 stelle, Alternativa popolare, Gruppo indipendente per Modena e dai gruppi di maggioranza (Pd, Sinistra per Modena, Europa verde – Verdi), sottolinea pure che le opere storiografiche di Balugani, scomparso nel 2017 all’età di 73 anni, "hanno contribuito allo sviluppo culturale del territorio e consentiranno alle future generazioni di modenesi di preservare la memoria storica del Novecento". Illustrando il documento in aula, alla presenza anche di alcuni parenti di Balugani, il consigliere Bertoldi ha ricordato che la sua famiglia "fu oggetto di persecuzioni fasciste, a causa delle proprie tendenze democratiche e antifasciste". Partendo da questo contesto è maturata l’attività di Balugani, che, in parallelo al percorso professionale nella polizia di Stato e in quello sindacale nel Sap e nel Consap, "si è dedicato alla ricerca storiografica. Ha scritto, infatti, articoli e volumi sul fascismo e sul fenomeno della Resistenza", pubblicando anche sulla rivista ‘Resistenza e antifascismo oggi’ dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia di Modena. Era pure nel consiglio direttivo della stessa Anpi; inoltre, "è stato presidente dell’associazione ‘Giovanni Palatucci’, ultimo questore di Fiume italiana che nel febbraio del 1945 trovò la morte nel campo di concentramento di Dachau per aver salvato la vita a migliaia di ebrei". L’assemblea invita a ricordare la figura di Balugani, individuando in città un luogo pubblico come "una via, una piazza o un parco da intitolare alla sua persona". Anche l’Anpi interviene ricordando che "da tempo auspicava che la ’eredità morale’ di Rolando Balugani non andasse dispersa. Ora lo si potrà far conoscere ai giovani".