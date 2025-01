Consorzio Creativo. Franco Foschi svela ’Il tempo non ha pietà’

Riprende con il nuovo anno anche l’attività del Consorzio Creativo di via Carteria 100-102. Già due gli appuntamenti in calendario. Il 9 gennaio, vale a dire giovedì prossimo, alle ore 18 è in programma la presentazione del libro di Franco Foschi ’Il tempo non ha pietà’. L’autore dialogherà per l’occasione con un altro scrittore del territorio, ovvero Ludovico Del Vecchio. Non solo libri però, perché il giorno precedente, quindi mercoledì, l’8 gennaio’, al cinema Astra di via Rismondo 21 è in programma il cineforum promosso sempre dal Consorzio. A curare la rassegna è Marco Barozzi. Mercoledì 8 ecco ’Blow Out’ - Brian de Palma - 1981; il 25 febbraio ’I misteri dei giardini di Copton House’, Peter Greenway - 1982; il 5 marzo, ’Memento’, Cristopher Nolan - 2000.