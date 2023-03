Consorzio del Lambrusco A Düsseldorf per conquistare gli operatori internazionali

Il Consorzio Tutela Lambrusco si prepara a partecipare a Prowein, fiera internazionale di riferimento del mondo del vino, in programma a Düsseldorf dal 19 al 21 marzo, insieme ad alcune aziende del territorio: Pezzuoli, Cantina di Carpi e Sorbara, Cantina Sociale Formigine Pedemontana, Cantine Lombardini, Cantina Settecani, Venturini Baldini, Zanasi.

Quello di Prowein rappresenta un appuntamento irrinunciabile per un vino italiano come il Lambrusco, presente in oltre 90 Paesi al mondo. Tra i principali mercati esteri, da sempre, c’è anche la Germania: da una recente indagine condotta da Nomisma Wine Monitor e citata dalla rivista di settore Winenews, il Lambrusco è risultato tra i vini italiani più acquistati sul mercato tedesco nel 2022, menzionato dal 38% dei consumatori intervistati.

"Anche quest’anno parteciperemo ad una delle manifestazioni internazionali più importanti per il mondo del vino – spiega Claudio Biondi (nella foto), presidente del Consorzio Tutela Lambrusco - Insieme ad una selezione di aziende saremo presenti a Düsseldorf con il nostro stand, per incontrare operatori del settore e presentare i nostri vini con le loro caratteristiche organolettiche complementari, dai più freschi ai più strutturati. Sarà un’occasione per far conoscere le nostre bollicine emiliane, che con la loro versatilità e immediatezza e un titolo alcolemico contenuto sono al centro di un rinnovato interesse a livello internazionale", conclude Biondi.

Prowein rappresenterà un momento di incontro fondamentale con buyer e altri professionisti del settore per i vini Lambrusco, che con le sei DOC raggiungono un volume di 50 milioni di bottiglie prodotte in media ogni anno. Il percorso promozionale oltreconfine del Consorzio Tutela Lambrusco non si fermerà qui, ma proseguirà anche nei mesi successivi con un evento esclusivo per la stampa internazionale in programma il 21 giugno, giorno del World Lambrusco Day, a Parigi. L’appuntamento con il Consorzio Tutela Lambrusco a Prowein è nella Hall 15, Stand C51.