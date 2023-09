Consorzio di Burana, in arrivo le risorse per i danni del maltempo

In arrivo per il Consorzio di Burana risorse per gli interventi di somma urgenza a copertura dei danni causati dal maltempo del maggio scorso. Oltre 3,4 milioni, dei 5,9 milioni assegnati dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione per i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dalle alluvioni di maggio scorso, generale Francesco Paolo Figliuolo, destinati a opere manutentive interessanti la rete idraulica della Bassa modenese.

Il Consorzio Burana, infatti, è stato riconosciuto tra gli enti attuatori per i danni registrati da quel catastrofico evento, che non si è limitato al solo ravennate. Della somma ricevuta la parte più cospicua (2 milioni di euro) sarà impiegata per l’eliminazione delle infiltrazioni in argine destro del Diversivo Burana, principale canale di scolo di tutto il bacino delle Acque Alte del comprensorio di pianura compreso tra i fiumi Secchia e Panaro per circa 20.000 ettari, all’altezza via Canaletto-via Rovere (III lotto), che stanno compromettendo la tenuta e la stabilità dell’argine nei pressi della Discarica "Feronia".

Altre risorse, invece, verranno destinate per la riparazione delle paratoie e degli organi di manovra posizionati a difesa dalle piene del fiume che impediscono la totale chiusura dei varchi, mettendo a rischio il territorio sotteso della Chiavica Secchia (400mila; per il ripristino della operatività degli organi di manovra tramite sostituzione dei 4 vitoni di sollevamento delle paratoie di regolamentazione dei flussi alla Chiavica Foscaglia, che regola i flussi d’acqua nel fiume Panaro (150mila); per la messa in sicurezza e il ripristino della officiosità idraulica del Fosso Cavone (200mila); per la messa in sicurezza e ripristino della officiosità idraulica del Cavo Vallicella in località Dogaro (260mila); per il rifacimento del pozzetto e consolidamento della botte del Dogaro Uguzzone sottopassante il Diversivo Burana (146mila).

E infine, per l’eliminazione delle infiltrazioni in argine destro del Diversivo Burana via Canaletto-via Rovere, sempre nei pressi della discarica "Feronia" (296.077,00). Soddisfazione per questo finanziamento è stato espresso dal presidente del Consorzio Burana Francesco Vincenzi che ha ringraziato Figliolo e il subcommissario Stefano Bonaccini. "Copriranno – ha spiegato Vincenzi - interventi destinati a risolvere i danni censiti sul comprensorio Burana, sia in pianura che in montagna e riportare in sicurezza diverse situazioni di criticità. Sebbene da tempo diciamo che non è più tempo di reagire ma di prevenire: la trasformazione dell’assetto idrico del territorio è ormai un imperativo".

Alberto Greco