Consorzio ’Il Mercato’, bilancio ok. Guido Sirri confermato presidente

Durante l’assemblea annuale che si è svolta venerdì è stato approvato il bilancio relativo al 2024 del Consorzio Il Mercato. Il documento contabile ha registrato un esito positivo, confermando la solidità e la crescita del Consorzio. Nella stessa occasione, dopo un’accurata fase elettiva, sono state rinnovate le cariche direttive per il triennio 2025-2028. Guido Sirri è stato riconfermato presidente del Consorzio così come i vicepresidenti Ornella Basso e Giuliana Reggianini. A completare il consiglio ci sono Fabrizio Rossi, Fahd Hamdi, Pietro Mattioli e Norberto Pederzoli.

"È una grande soddisfazione per me la riconferma alla presidenza del Consorzio e desidero ringraziare gli operatori ambulanti per la fiducia dimostrata e nuovamente accordatami – ha detto Guido Sitti – Questo è un riconoscimento per il lavoro svolto finora e per il percorso che insieme al Consiglio abbiamo intrapreso. Il nostro impegno sarà sempre orientato alla tutela degli ambulanti e alla valorizzazione dei nostri prodotti – continua Sirri – In questa occasione, desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento anche all’Amministrazione Comunale di Modena, in particolare al sindaco Massimo Mezzetti e all’assessore Paolo Zanca per la collaborazione e disponibilità dimostrata. La sinergia con le istituzioni locali è indispensabile per la gestione dell’area mercatale del Parco Novi Sad e per la valorizzazione della nostra città".