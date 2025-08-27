Consorzio Modena a Tavola: "Trent’anni di tradizione. Tante idee per festeggiare"

Il Consorzio Modena a Tavola compie trent’anni, è una delle più antiche associazioni di ristoratori d’Italia e venne fondata nel 1995, potendo contare sull’autorevolezza di Giorgio Fini, che quello stesso anno, venne eletto all’unanimità primo presidente onorario. I primi fondatori, gettarono le basi di un organismo operativo costituito da esperti della ristorazione, che insieme a Promec, l’azienda speciale di promozione all’estero della Camera di Commercio, riuscì ad essere all’altezza del compito, portare Modena nel mondo.

Stati Uniti, Sud Africa, Sud America, Canada, Germania, Austria, Giappone, Norvegia, Cina, Russia, sono solo alcuni dei Paesi nei quali i nostri ristoratori si recarono, insieme agli artigiani del gusto, ai produttori di salumi, al Parmigiano reggiano, al Lambrusco, all’Aceto Balsamico DOP e IGP, al Nocino, alla cucina. "Quella di Modena a Tavola, rimane un’esperienza di associazionismo unica nel suo genere, – racconta Vinicio Sighinolfi, presidente onorario di Modena a tavola –, un gruppo di professionisti tra cui Dino Vecchi, Paride Rinaldi, Gianni Muzzarelli, Massimo Bottura, si confrontava e collaborava strettamente per raccontare la cucina e l’agroalimentare modenese. Andai in missione all’estero 28 volte, dal nord al sud del mondo, e mentre le aziende modenesi incontravano i buyer esteri, noi proponevamo degustazioni, assaggi, cene.

La prima missione all’estero, si svolse al Centro Nasa di Houston (Stati Uniti), per accogliere gli astronauti Cheli e Guidoni che ritornavano con lo Shuttle dallo Spazio, "ma atterrarono con una settimana in ritardo e noi dovemmo tenere i fuochi sempre accesi". Un cammino punteggiato di eventi nelle ambasciate e nei luoghi più esclusivi della capitali d’Europa e del mondo, che ha consolidato la reputazione di Modena a tavola, confermando la portata della cucina modenese: "Poter raccontare Modena e questo nostro mestiere, ti riporta all’essenza della tavola e ai valori che rappresenta, – racconta Anna Maria Barbieri del ristorante Antica Moka –, con Promec andammo negli Stati Uniti, in Cina, in Giappone, a Caracas, e in molti altri posti, dove incontravamo le autorità e le numerose comunità italiane. Ricordo che alla dogana di Shangai ci sequestrarono tutti o quasi i prodotti, mettendoci in seria difficoltà, non avevamo abbastanza tempo per trovare ingredienti alternativi per la cena di gala della sera, e per i tortellini fummo costretti a commettere un sacrilegio, sostituire la carne del ripieno con pane grattugiato, uova e formaggio. Esperienze indelebili come quando mio fratello Emilio Barbieri cucinò alla Notte degli Oscar a Los Angeles. Era entusiasmante portare Modena e le nostre radici nel mondo". Trent’anni di relazioni e buona cucina anche in Emilia, come la Tavolata di tortellini più lunga, che il 2 giugno 2011, fruttò la certificazione sul Guinnes dei Primati e le ripetute sfide fra Modena e Bologna, per eleggere il miglior tortellino.

E ora i ristoratori di Modena a tavola, fanno il punto, per affrontare le prossime sfide: "I trent’anni dell’associazione sono un appuntamento a cui teniamo molto, induce riflessioni profonde – aggiunge Ermanno Casari coordinatore storico dell’associazione –. Lo vogliamo celebrare con un autunno ricco di iniziative culturali di alto profilo, che stiamo perfezionando in queste settimane, con le quali cercheremo di raccontare le connessioni più profonde e intime tra il territorio, i suoi protagonisti più autorevoli, la storia locale, la gastronomia e la letteratura". Quattro i presidenti, che si sono alternati in questi anni. Vinicio Sighinolfi, Luca Marchini, Stefano Corghi, fino all’attuale presidenza di Sandro Fazio (ristorante Antica Moka), insediato poco più di un anno fa, insieme al nuovo Consiglio, costituito da Davide Forghieri vice presidente (Osteria Emilia e Ristorante Anna), Francesco Rompianesi consigliere (Ristorante al Boschetto da Loris), Franco Bontempi Consigliere, Vinicio Sighinolfi presidente onorario (ristorante Vinicio e Corte dei melograni).