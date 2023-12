Consulente esperto in sicurezza e privacy

Il Centro per l’Impiego di Vignola fa presente che Certim srl, un’azienda operante nel settore della consulenza in materia di certificazioni qualità, sicurezza e ambiente, avente sede a Vignola, ha avvitato la ricerca di 1 consulente aziendale esperto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, privacy e HACCP. Al candidatoa interessatoa è richiesta la conoscenza, almeno a livello di base, di queste materie. Tuttavia, le competenze saranno ulteriormente consolidate mediante successiva formazione interna. Gli interessati è gradito abbiano conseguito un titolo di laurea. Sono, invece, considerati requisiti indispensabili il possesso della patente categoria B e la disponibilità ad effettuare trasferte in tutta Italia in quanto il lavoro si svolgerà prevalentemente presso i clienti. Alla persona assunta sarà offerto un contratto di lavoro a tempo determinato e con orario a tempo pieno. Domande entro il giorno 15122023 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe