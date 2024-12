Consulenze, lavoro e formazione

Dall’efficacia del servizio alle sue prospettive di sviluppo, considerando le figure professionali più importanti, le nuove collocazioni degli sportelli e l’ulteriore coinvolgimento di giovani, soprattutto quelli che non studiano né lavorano. Sono alcuni degli ambiti sondati dal questionario di gradimento elaborato dall’Amministrazione comunale e avviato nei giorni scorsi allo scopo di proseguire il potenziamento di Informagiovani 4.0.

Il servizio, gratuito, rivolto ai ragazzi, è incentrato su informazioni e consulenze per il lavoro, la formazione, il volontariato e diversi altri ambiti riguardanti lo sviluppo professionale, sociale, creativo e culturale.

Da luglio 2021 a dicembre 2023 l’Informagiovani del Comune di Modena ha fornito risposte, di persona, per telefono, mail e videocall, a 5.204 ragazzi e ragazze in cerca di informazioni e orientamento su lavoro, formazione, volontariato, mobilità internazionale e benessere psicofisico, grazie anche a una rete di collaborazioni (con Agenzia per il lavoro, Camera di commercio, Azienda Usl, Arter, Ergo) per una presa in carico dei ragazzi più completa.