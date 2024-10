"Consulenze per 200mila euro, che spreco"

Sostegno ai servizi educativi, con particolare attenzione agli alunni con bisogni speciali, progettazione della città che verrà ed attenzione all’eliminazione delle barriere architettoniche, oltre che alla manutenzione. Sono questi alcuni degli aspetti principali che riguardano al variazione al bilancio di previsione 2024/2026 approvata in consiglio comunale non senza qualche frizione tra maggioranza e opposizione. "Dobbiamo lavorare con stanziamenti, progetti e voci di bilancio avviate da chi ci ha preceduto.

Iniziamo però – ha detto il sindaco Matteo Mesini – a disegnare quella visione di città che abbiamo in mente: inclusiva, attenta alle esigenze dei propri cittadini e che non lascia indietro nessuno, partendo dai più piccoli e dai più fragili con un’attenzione al particolare che parte dalle piccole cose ma significative, come la manutenzione dei cimiteri". Tra le principali variazioni, oltre alle già citate manutenzioni dei cimiteri (25mila euro) circa 42mila euro per le famiglie a sostegno dei servizi educativi 0-6 anni, 25mila per la gestione dei servizi 0-3 anni, 58mila per l’inserimento scolastico di alunni con bisogni speciali e 23mila a titolo di contributo ai privati per l’eliminazione delle barriere architettoniche cui si aggiungono circa 200 mila euro destinati alla copertura delle spese per l’affidamento dei servizi di progettazione. E proprio quest’ultimo stanziamento fa insorgere le minoranze. "Scelta non condivisibile: l’Amministrazione precedente è riuscita ad aderire ai diversi bandi che hanno garantito a Sassuolo circa 22 milioni di fondi PNRR giovandosi della progettazione studiata dagli uffici del Comune, non si vede perché assegnare così tante risorse a progettisti esterni", ha detto l’ex vicesindaco Alessandro Lucenti, non l’unico contrario agli intendimenti della Giunta. Anche la Lega, con Giuseppe Vandelli, boccia l’Amministrazione "che stanzia 200mila euro per l’assegnazione di incarichi esterni. Altro che la fiducia nella macchina comunale tanto auspicata dal sindaco nella lettera che scrisse agli uffici appena insediato!".

Non da meno Macchioni, capogruppo dell’omonima lista civica che parla di "scommessa che non siamo sicuri l’Amministrazione vincerà: nel quinquennio precedente l’utilizzo di risorse interne per la progettazione aveva limitato le spese a poche decine di migliaia di euro, vincendo bandi per milioni. Oggi – conclude Macchioni – si punta invece su progettisti esterni cui è anche giusto far ricorso, ma non in misura così massiccia e non con un impegno finanziario così oneroso".

Stefano Fogliani