Consulta volontariato,. Vanzini presidente

La rinnovata Consulta del Volontariato di Castelfranco Emilia, riunitasi per la prima volta nei giorni scorsi, ha eletto come presidente Alessio Vanzini, già coordinatore del Forum Cultura. La Consulta del volontariato è ora composta da 9 soggetti: due rappresentanti per ognuno dei 4 Forum tematici (Cultura, Sociale, Sport e attività ricreative, Ambiente - Territorio e impegno civile) e un rappresentante del Registro dei volontari singoli, individuato nel corso di un’assemblea annuale. Uno dei principali compiti della Consulta è quello di favorire il raccordo tra i Forum tematici – ai quali afferiscono oltre 70 associazioni locali – e l’Amministrazione comunale. "Con l’elezione del presidente si dà ai volontari e alle associazioni uno strumento chiaro per rapportarsi con l’Amministrazione comunale in chiave propositiva e attiva".