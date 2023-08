Consultorio e Pediatria a Cavezzo: la Casa della Salute si arricchisce di servizi

La Casa della Salute (o di Comunità) a Cavezzo con un intervento di quasi 800mila euro si avvia a diventare presto un punto ancora più fondamentale di riferimento per la popolazione. Già sede di tutti i 6 medici di base del comune, che qui condividono spazi e personale infermieristico, questa struttura con i lavori che partiranno a inizio settembre è destinata a rappresentare un "modello" per il territorio. Realizzata dove c’era la vecchia scuola media, oggi, è uno dei cardini della riqualificazione post terremoto. "Dopo l’interlocuzione con l’Ausl – dice soddisfatta la sindaca Lisa Luppi – si è definita la nuova configurazione della Casa della Salute, che vedrà collocato in un unico edificio gli ambulatori di tutti i medici di base, del pediatra e dell’infermiera di comunità, oltre a una sala riunioni, dove poter effettuare anche corsi e lezioni di formazione, a disposizione non solo della stessa Ausl, ma anche delle associazioni di volontariato di tipo sanitario, che avranno la sede nello stesso edificio, dotato di ascensore". La spesa complessiva a carico di Ausl è di quasi 480mila euro interamente coperta da fondi Pnrr, cui andranno aggiunti circa 300mila euro per la quota parte dell’amministrazione. L’intervento segue quello già realizzato e funzionante al piano rialzato dell’ala sud dell’edificio, dove è attualmente presente l’area destinata prevalentemente ai medici di medicina generale. Con la seconda fase, che prenderà il via tra poche settimane, sarà realizzata l’area materno-infantile, in cui troveranno sede il Consultorio, un pediatra di libera scelta e la Pediatria di comunità. Inoltre, troveranno posto il Punto prelievi con accettazione e l’ambulatorio delle cronicità con l’infermiera di comunità, per un totale di oltre 500 mq lordi di superficie a disposizione di ambulatori, spazi amministrativi e locali tecnici. Al primo piano il Comune ha previsto di realizzare contestualmente nuovi spazi destinati a soggetti del Terzo Settore e una sala civica, che potrà ospitare attività di formazione e di promozione dei sani stili di vita organizzate dalle associazioni. "La contiguità degli spazi tra ambito sanitario e ambito sociale – spiegano dall’Ausl – è stata voluta dall’amministrazione comunale per favorire nuove sinergie, secondo un concetto ampio di welfare, inteso come creazione di risposte e opportunità, anche aggregative, per tutto ciò che riguarda il benessere delle persone".

Una volta terminati i lavori, la cui durata prevista è di circa 4 mesi, e i successivi collaudi, i cittadini del territorio potranno usufruire di una Casa della Salute moderna e funzionale, in grado di soddisfare, insieme alle altre strutture, ai servizi territoriali del Distretto e alla rete ospedaliera, le esigenze di salute di un’ampia fascia di popolazione. Alberto Greco