Consumo di crack: è allarme. Nel 2024 le persone seguite sono aumentate del 95%

Per il centrosinistra si tratta di utili politiche per la riduzione del danno a fronte del boom di consumatori di crack (+95% dal 2010 a oggi), per il centrodestra, invece, così facendo si facilita il consumo di droga. La polemica sulla decisione di alcune amministrazioni di distribuire gratuitamente le pipe per consumo di crack arriva in commissione Politiche per la salute e politiche sociali, presieduta da Gian Carlo Muzzarelli che ha ascoltato l’assessore alla sanità Massimo Fabi e i rappresentanti di strutture che si occupano di tossicodipendenza.

I numeri parlano chiaro: nel 2024, in Emilia-Romagna, i consumatori di crack in carico ai servizi che si occupano di dipendenze sono stati a 2.288, nel 2023 erano 1.811 (1.741 nel 2022). Un fenomeno in aumento costante negli ultimi anni (dal 2010 l’aumento registrato è del 95%) e nel 2024 in Emilia-Romagna sono state distribuite 1.269 pipe. Degli oltre 2mila consumatori, 269 sono assistiti dai servizi modenesi.

"Il dibattito sull’uso delle pipe per il crack si è piegato alla sterile polemica politica. La questione della distribuzione o meno di pipe sicure per il consumo di crack non può e non deve diventare terreno di scontro ideologico, non deve essere perso di vista l’obiettivo, che è quello di aiutare persone che stanno vivendo condizioni di vulnerabilità. Il nostro obiettivo deve essere quello di ridurre i danni, contenere i rischi per la salute individuale e collettiva, favorire l’accesso ai servizi e, soprattutto, restituire dignità a chi è troppo spesso relegato ai margini della società" spiega l’assessore Massimo Fabi. Che ricorda: "Quando ci si concentra solo sullo slogan o sul posizionamento politico, si rinuncia alla responsabilità di dare risposte concrete a bisogni urgenti. Invito a spostare il dibattito: meno ideologia e più pragmatismo. Non si tratta di essere favorevoli o contrari alla droga ma di decidere se vogliamo occuparci della salute e della vita delle persone o limitarci a fare propaganda".

"Le dipendenze – rimarca il presidente Muzzarelli – rappresentano un vero e proprio dramma e negli ultimi anni anche in Emilia-Romagna c’è una crescita del fenomeno, a partire dal tema delle sostanze stupefacenti. È importante intercettare precocemente i bisogni dei giovani, serve un’alleanza ancora più forte tra famiglie e scuole, con un ruolo preminente della comunità scientifica".

"Oggi si è fatta chiarezza, abbiamo avuto gli elementi informativi utili a comprendere quali politiche la Regione sta adottando sul tema e con quale ratio – afferma Paolo Trande (Alleanza Verdi Sinistra) – I numeri forniti sull’uso di droghe in regione sono parziali, il fenomeno è in mutazione e in crescita da anni. Le strategie proibizioniste costruite fino a qui hanno fallito. Dato che stiamo lottando contro un nemico potentissimo, dobbiamo lavorare sulla prevenzione e poi puntare sulla riduzione del danno".