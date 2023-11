Contabile esperto in elaborazione dati

Il Centro per l’Impiego di Vignola informa che uno Studio Associato di elaborazione dati contabili e servizi amministrativi avente sede a Savignano sul Panaro sta conducendo la ricerca di 1 impiegatoa espertoa in contabilità e bilancio. La persona che verrà assunta dovrà, infatti, occuparsi di contabilità ordinaria, in particolare per le società di capitali, fino al bilancio ante imposte, cespiti, ratei e risconti, prima nota, verifica del bilancio d’esercizio e preparazione dichiarazioni fiscali. Tra i requisiti richiesti si pone particolare rilievo al fatto che l’interessatoa abbia maturato una precedente esperienza nella mansione, soprattutto se questa fosse stata maturata in studi o associazioni datoriali. Inoltre è richiesto il possesso del Diploma di Ragioneria o comunque di un titolo di studio superiore ad indirizzo amministrativo e il possesso di ottime competenze digitali. E’ altresì gradita la conoscenza del gestionale Mexal Passepartout. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato con orario part time di 1624 ore settimanali. Le domande vanno inviate entro il giorno 10112023 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe