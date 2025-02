"Contatti con la politica?. Solo così si arriva a soluzioni efficaci"

"Se non c’è intercomunicazione tra comitati, controlli di vicinato e politica non sarà mai possibile un momento di sintesi alta per risolvere i problemi". La valutazione è del consigliere comunale repubblicano, nel gruppo di Azione, Paolo Ballestrazzi che commenta la polemica sollevata dal coordinamento dei Controlli di vicinato sulla marcia di domani. Ballestrazzi ritiene le dichiarazioni di Liliana Ferrari, del gruppo di via Nonantolana (che contestava l’uso strumentale del Controllo di vicinato), "capziose: la sua ricostruzione sul complesso ma ultratrentennale rapporto fra i comitati e la politica cittadina, che evidentemente non conosce, è strumentale".

Ballestrazzi spiega come non ci sia alcun "ostacolo legale, politico o morale che chi fa parte dei comitati o dei Controlli di vicinato sia anche espressione di forze politiche. Ricordo che chi fa parte di queste organizzazioni è giusto che abbia rapporti con i partiti, sia di maggioranza che di minoranza. Altrimenti è una vox clamantis in deserto, è una voce che grida nel deserto. Se ciascuno rimane sulle proprie posizioni di partenza, se i comitati restano fuori dalle decisioni politiche, non si va da nessuna parte: questa porosità tra le diverse componenti della società è virtuosa. Solo così è possibile arrivare a decisioni collettive, solo così si giunge a decisioni efficaci e concrete".

g.a.