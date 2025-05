Contemporanea La musica del futuro è qui

La musica non è rimasta ferma all’Ottocento, alle forme romantiche o agli stili di epoche classiche. La musica – come un essere vivente – continua a evolversi e a trasformarsi seguendo i tempi e abbracciando anche le nuove tecnologie. Ce lo dimostrerà anche quest’anno il Festival Modena Contemporanea, ideato e promosso da Tempo di musica con la direzione dell’Ensemble Forma Libera e il sostegno della Fondazione di Modena, che (anche coraggiosamente) andrà a esplorare i linguaggi del presente, la sperimentazione e la ricerca. ’Memento’ è il tema della seconda edizione del festival che sarà suddivisa in due parti: tre concerti in questo mese di maggio, poi altri appuntamenti in autunno, anche in collaborazione con il Modena Belcanto Festival e la Gioventù Musicale.

Quante relazioni si possono trovare tra passato e presente? Come cambia l’approccio agli strumenti e alla creazione a contatto con le nuove tecnologie? Dove affondano le proprie radici i linguaggi musicali del futuro? "Nel programma del festival – spiegano gli organizzatori – troveranno posto prime esecuzioni, autori emergenti, riproposizioni di capolavori del recente passato, ensemble formati da strumentisti giovani ma già pionieri della nuova musica. Con due parole chiave, divulgazione e accessibilità: al termine di ogni esibizione, gli artisti dialogheranno e si confronteranno con il pubblico.

Primo appuntamento sabato 11 maggio alle 17.30 presso Casa Ciao (ex cinema Cavour) con ’Terre rare’, il progetto di H Duo, con la chitarra di Pierpaolo Dinapoli e live electronics di Matteo Tundo, docente al Conservatorio di Brescia. Il concerto metterà in risalto la ricerca musicale e strumentale per un ensemble certamente innovativo, che unisce due mondi sonori, quello di uno strumento tradizionale e versatile come la chitarra classica e quello elettronico. La tecnologia ha un ruolo determinante: vengono per esempio utilizzati microfoni a contatto, microfoni piezoelettrici lo-fi e altri dispositivi di amplificazione non convenzionali che creano anche una ‘voce’ unica per la chitarra che diventa parte integrante del processo creativo.

Domenica 18 maggio, sempre a Casa Ciao, sarà protagonista l’Ensemble Forma Libera (Cosimo Linoci, clarinetto, Anna Freschi, violoncello, Luca Benatti, pianoforte) con ’Eclipse’, un confronto fra alcune delle voci più interessanti del panorama italiano contemporaneo, come Filippo Perocco, e un gigante del nostro tempo, Georg Friedrich Haas e la sua esplorazione del linguaggio microtonale. Poi sabato 24 maggio nel chiostro del Complesso Santa Chiara i percussionisti dell’Icarus vs Muzak ensemble in ’Persephassa’, brano iconico di Iannis Xenakis, musicista, architetto e partigiano greco, emblema di una ricerca ritmica e spaziale.