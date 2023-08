Contenzioso legale, l’opposizione: ’La giunta non ha accantonato fondi’

Torna d’attualità la vicenda Gi.Crem, ovvero la società immobiliare che ha chiesto la restituzione al Comune di Vignola di 833mila euro (più interessi e spese legali) per oneri di urbanizzazione già versati ma di fatto mai usufruiti, poiché quel permesso di costruire in zona Bettolino fu concesso nel 2004 e poi revocato nel 2019, quando i lavori del piano particolareggiato di iniziativa privata, dopo varie vicissitudini, dovevano ancora partire (ma appunto i soldi erano già stati versati).

Ad andare all’attacco sono i consiglieri comunali di opposizione, che in una nota congiunta diramata ieri dal consigliere Angelo Pasini rilevano tra l’altro: "Nel settembre 2020 abbiamo lasciato in eredità un avanzo positivo di quasi 2 milioni di euro. Dopo 3 anni di amministrazione ’allegra’ i conti presentano un disequilibrio di meno 650.000 euro a carico del fondo rischi contenzioso. Con sentenza del Tar Bologna del 21 agosto scorso, infatti, è stato respinto il ricorso del Comune di Vignola all’ingiunzione per la restituzione di 833.000 euro all’immobiliare che nel 2002 aveva anticipato gli oneri edilizi …L’Amministrazione, nonostante tutto, ha accantonato in bilancio soltanto 217.000 euro nel fondo rischi contenzioso, con un disequilibrio nei conti pubblici, ad oggi, di almeno 650.000 euro. Sarà impugnata la sentenza al Consiglio di Stato? (servono altri 10.000 euro di spese legali). Ci auguriamo stavolta, come abbiamo già chiesto lo scorso anno, che siano in primis accantonate le somme adeguate a mantenere in equilibrio il bilancio, senza giocare allo scaricabarile sulle amministrazioni future". Dall’altra parte, nella sua replica l’amministrazione comunale ribatte tra l’altro: "Questa Amministrazione, sull’annosa vicenda Gi.Crem, ha lavorato e continuerà a lavorare per tutelare i cittadini e il Comune.

E’ una vicenda pluriennale che attraversa ben quattro amministrazioni. Ora però la minoranza prova a scaricarla sull’attuale Giunta per convenienza di parte. Se c’era un momento, infatti, in cui tentare di mettere in campo un’azione politica per individuare una possibile soluzione, questo era proprio nel 2018. A scopo prudenziale, davanti al decreto ingiuntivo, abbiamo provveduto ad accantonare in bilancio una cifra giudicata congrua. Ora, conosciuto il merito della sentenza, stiamo già lavorando per tentare di individuare una possibile soluzione a questa vicenda".

