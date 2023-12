Conti torna al Tempio nel segno dei classici

È un ritorno a casa, perché quando sei lontano da tanto tempo un po’ di nostalgia ti viene. Anche se nel frattempo la vita ti ha portato altrove, a calcare palcoscenici anche televisivi, a girare nelle tue prime tournée. Ma il concerto di Alberto Conti, venerdì sera al Tempio, è di quelli speciali perché proprio tra quelle mura il musicista modenese ha vissuto le sue prime esibizioni, ancora giovanissimo, e ogni tanto comunque torna a farsi una suonata con gli amici di quei tempi. Ora che di anni ne ha ben 20, sembra che in mezzo sia passato un secolo: intanto perché Conti ha partecipato nel 2022 a Italia’s Got Talent prendendosi i complimenti personali di un fenomeno come Elio.

E poi perché sono arrivate molte date tra teatri e locali, mentre il giovane musicista prosegue il suo percorso di apprendimento che lo ha portato, dopo la maturità al liceo musicale Sigonio in chitarra classica, al Conservatorio di Parma dove è al secondo anno di chitarra jazz. E ogni tanto sul suo canale youtube e sui social propone alcuni dei brani ai quali sta lavorando, alcuni dei quali scritti ormai da qualche anno in prima persona.

Venerdì il repertorio dello spettacolo, che inizia alle 21 al teatro del Tempio, sarà più rock e blues: Conti si esibirà in un concerto polistrumentale di due ore con LoopStation, a partire dalle 21, con pezzi di Clapton, Sting, Prince, Coldplay e Pink Floyd, tra gli altri. E alcuni amici come ospiti: i compagni della band di Alberto, ovvero Filippo Trenti (Tastiere e Sax), Dario Pioppi (Basso), e Tommaso Maselli (Cajón).

Biglietti in prevendita on line su www.diyticket.it o al numero telefonico 3486541867. Ingresso: Platea e Galleria 10 euro.