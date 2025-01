Continuano i lavori per la stabilità idraulica:: "Il focus è la sicurezza"

Avviate opere idrauliche per un milione di euro per la messa in sicurezza di Finale Emilia e San Felice da parte del Consorzio della Bonifica Burana. Sono, infatti, in corso di esecuzione i lavori per il ripristino della capacità idraulica del Cavo Vallicella e di consolidamento della botte del Cavo Canalazzo sottopassante il Canale Diversivo di Burana.

I lavori interessano un tratto del Vallicella di circa un chilometro e mezzo e riguardano la posa di geotessuto e il posizionamento del pietrame naturale per rinforzare gli argini e liberare il letto del canale dal limo portato a valle dalle abbondanti piogge del maggio 2023 e dell’ottobre 2024. Il Vallicella è il principale collettore deputato allo scolo delle acque provenienti da nord di Modena, in particolare Bastiglia e Bomporto.

"Riguardo al Vallicella – spiega il presidente Consorzio Burana Francesco Vincenzi –, si tratta del completamento di opere già avviate dopo l’alluvione del 2014, volte a ripristinare la funzionalità idraulica e ridare stabilità alle sponde con la posa di sassi per ripararle anche dalla azione degli animali fessori. Continuiamo a cercare di intercettare tutte le risorse possibili per migliorare la sicurezza".

al. gr.