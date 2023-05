"Continuerò a essere il sindaco di tutti Paese in crescita e ricco di progetti"

"Mi ricandido perché amo questo territorio e credo nella gente che lo abita, espressione delle valide persone al mio fianco, provenienti da tutte le frazioni: fra loro sceglierò la nuova giunta. Nessun assessore esterno!". Con queste parole, che contengono già alcuni impegni ben precisi, il sindaco uscente Iacopo Lagazzi ha presentato ieri alla stampa la sua candidatura, in vista delle elezioni comunali di domenica e lunedì prossimi. Lagazzi, come è noto, tenterà il bis alla guida di una lista di centrosinistra, che si chiama "Guiglia nel cuore". "Chiudo – prosegue Lagazzi – un mandato col segno più. Tante le opere realizzate, di cui molte sulle scuole, altre da completare e avviare, come il nido a Monteorsello. Nel nuovo mandato continuerò a essere il sindaco di tutti, con spirito di servizio, come fatto finora, in un territorio che cresce e deve continuare a crescere insieme, unito, senza spaccature. Nuove famiglie hanno scelto Guiglia e la popolazione è aumentata di ben 200 residenti… quale declino! Siamo in un territorio ricco di associazioni che abbiamo valorizzato e fatto di persone che lo tengono vivo. In 5 anni abbiamo realizzato 4,5 milioni di euro di investimenti, prodotto un calo del debito pubblico da 1,9 a 1,6 milioni di euro e un avanzo di bilancio di oltre 300mila euro. Proprio l’altro ieri abbiamo firmato il contratto per la realizzazione della scuola di Roccamalatina con la nuova ditta; il cantiere è in procinto di ripartire. La caserma dei carabinieri non è persa; anzi, la proprietà ha presentato il progetto di ristrutturazione e, con gli altri organi coinvolti, mi impegnerò a portarlo a termine. Il front-office al castello ha permesso intanto di mantenere i carabinieri a Guiglia. Sulla sicurezza implementeremo ancora il Targa-system, oltre ai 4 attuali, e continueremo ad avvalerci del Controllo di Vicinato. Puntiamo a un maggior coordinamento fra forze dell’ordine e al coinvolgimento dei volontari della sicurezza, da impegnare ad esempio a scuola, per liberare la polizia locale da questo impegno. Questo perché, è bene essere chiari, non ci sono le capacità assunzionali per un nuovo agente. Partirà a breve il Centro diurno, e a fine lavori avremo un servizio per 10 utenti e non 5, come nel progetto ereditato.

Questo è un ulteriore segno di crescita e continuità, insieme ad altri servizi aggiunti nel mandato. Si vuole riscrivere il PUG – conclude Lagazzi – ma quali e quante sono le osservazioni fatte dalla minoranza nei tavoli, ove era possibile proporre miglioramenti? Il PUG è attualmente in Comitato Urbanistico di area vasta, quindi possono esservi ancora variazioni".

Marco Pederzoli