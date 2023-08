"Continuità assistenziale, impatto positivo"

Apprezzamento dei sindaci della provincia per il lavoro sulla continuità assistenziale. Il sindaco di Carpi Alberto Bellelli ha sottolineato "la peculiarità di alcuni territori collocati su confini di provincia auspicando la prosecuzione del dialogo e della progettazione con le province limitrofe" mentre la collega di Vignola Emilia Muratori conferma "l’impatto positivo del nuovo servizio di Continuità assistenziale a partire dai riscontri avuti dai cittadini. L’auspicio è arrivare a inquadrare meglio i nuovi servizi come il Cau, chiedendo chiarezza sulle prospettive di integrazione con il Pronto soccorso così come sulle valutazioni sull’emergenza territoriale". Il sindaco di Castelfranco Giovanni Gargano ha espresso l’apprezzamento "per il lavoro svolto e l’attività corale che ha impegnato tutti, anche durante l’estate, per il futuro dei servizi sanitari, e ha auspicato che in una logica allargata il Cau di Castelfranco possa diventare un punto di riferimento per rispondere con appropriatezza e dare un contributo al sistema provinciale, con una particolare considerazione che deve essere mantenuta rispetto alle distanze dai centri hub". Il sindaco di Concordia Luca Prandini ha chiesto "un’attenzione costante e prolungata alla comunicazione verso i cittadini affinché abbiano chiaro cosa fare e a chi rivolgersi in caso di bisogno; ha poi ribadito, a partire dalla personale esperienza, l’impatto positivo del nuovo servizio di Guardia medica". Luciano Sighinolfi, presidente del Comitato consultivo interaziendale, ha parlato della necessità di "aumentare le risposte di prossimità, potenziare la preparazione professionale e il collegamento con le scuole e le università, lavorare sui territori significa allargare il ventaglio delle possibilità che il sistema ha a disposizione per i cittadini" e ha sottolineato "la necessità di coinvolgere i medici di medicina generale e le farmacie e di fare formazione e comunicazione sui cittadini e il volontariato". Rispetto al tema delle aree di confine l’Ausl ha precisato che "il confronto è pienamente in corso ed è costante". "Stiamo costruendo una nuova comunità di professionisti con un nuovo approccio clinico e organizzativo, con la conoscenza delle risorse del territorio e la possibilità di formarsi in maniera specifica – ha concluso Bacchi – saranno loro una delle carte vincenti".