Continuità assistenziale, nuova sede dall’1 gennaio

Una nuova sede per il servizio di "Continuità assistenziale" (ex guardia medica) del Distretto Sanitario di Mirandola, che sarà effettuato esclusivamente in via Fogazzaro 6, presso l’Ospedale Santa Maria Bianca, dalle 8.00 alle 20.00. Il servizio, che prima era gestito da cooperative di medici di medicina generale, sarà svolto ora interamente dall’Azienda Usl. La novità, attiva nei giorni festivi e prefestivi, entrerà in vigore da domani. Prima di accedere all’ambulatorio di "Continuità assistenziale" è necessario telefonare al numero verde 800 032032. Il numero verde è attivo tutti i giorni festivi e prefestivi, il sabato e la domenica e negli orari notturni.