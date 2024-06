Conto alla rovescia per la nuova B. Emilia Romagna la più presente

Ancora cinque giorni, poi scopriremo il volto definitivo della serie B della prossima stagione. A dire il vero il roster delle squadre partecipanti è ormai fatto, visto che dopo la vittoria del Venezia nei playoff per la promozione in A ai danni della Cremonese, i posti assegnati sono diciannove su venti.

Per conoscere la ventesima formazione che giocherà in cadetteria l’anno prossimo bisognerà attendere appunto cinque giorni, come si diceva all’inizio: manca infatti soltanto il verdetto della finale dei playoff per la serie C tra Carrarese e Vicenza, con il decisivo match di ritorno che si giocherà il 9 giugno a Carrara, andata il 5 al Menti.

Se nella post season della serie B è stata rispettata la posizione di classifica, visto che alla fine sono state promosse le prime tre squadre della stagione regolare, ciò non è avvenuto in Lega Pro, dove ancora una volta le squadre arrivate, nei tre gironi, seconde in campionato, sono state eliminate prima dell’atto finale.

Vicenza e Carrarese dunque si giocheranno la promozione: se i veneti mancano dalla serie B da soli due anni (curiosità, persero i playout del 2022 contro l’attuale mister canarino Pier Paolo Bisoli, all’epoca alla guida del Cosenza), i marmiferi invece hanno visto la loro ultima partecipazione al torneo cadetto qualcosa come settantasei anni fa, stagione 1947/48.

Qualsiasi sarà il verdetto di quest’ultimo spareggio, la geografia della prossima serie B sarà ancora una volta caratterizzata da una prevalenza del centro nord, che conterà tredici squadre su venti contro le quattordici dell’ultima stagione.

La regione che schiererà più compagini ai nastri di partenza sarà, come già successo in più di un’occasione, l’Emilia Romagna, quattro: oltre a Modena e Reggiana, ci saranno la retrocessa Sassuolo e la neopromossa Cesena, con neroverdi e granata che si divideranno lo stesso stadio, il Mapei di Reggio Emilia. La seconda regione più rappresentata, dopo che la Cremonese ha perso la finale playoff col Venezia, sarà la Lombardia, che oltre ai grigiorossi avrà al via Brescia e Mantova.

Alla partenza ci saranno inoltre quattro delle cinque formazioni che hanno partecipato più volte alla serie B: il record è del Brescia, al via tra i cadetti per la 66esima volta, per i canarini sarà il campionato numero 52, seguiti dal Bari a 48 e dal Palermo a 46. Ancora cinque giorni dunque per completare l’organico, poi il tempo vola, e in un battito di ciglia sarà già tempo di raduni, ritiri, calendari per arrivare al via del 17 agosto prossimo.

Alessandro Bedoni