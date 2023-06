Conto alla rovescia sul futuro di Aimag: stasera riunione informativa

Con l’avvicinarsi dell’assemblea degli azionisti si intensificano le preoccupazioni per la sorte di Aimag; il sindaco di Carpi Alberto Bellelli, sostenuto dai colleghi dei comuni di Terre d’Argine, Bastiglia, Bomporto – e Concordia –, vorrebbe aprire all’ingresso della multiutility bolognese Hera.

Il 29 giugno, quando si dovrà approvare il bilancio dell’azienda mirandolese ed eleggere il nuovo consiglio di amministrazione, sarà il momento della verità. In vista di quella data anche Cgil, Cisl e Uil in un incontro avuto coi sindaci di Terre d’Argine hanno ribadito l’esigenza che Aimag "conservi la maggioranza e la governance pubblica della società, salvaguardandone la direzione e l’autonomia operativa" ed espresso l’auspicio "che si possa giungere ad un’intesa per il rinnovo del Patto di sindacato coerente con questi indirizzi".

Sull’argomento si è mosso anche il Comitato "Aimag per il Territorio", che ha inviato una lettera ai sindaci ponendo una serie di interrogativi perché se ne discuta pubblicamente.

Nel frattempo anche i sindaci dell’area nord (Medolla, Cavezzo, Camposanto, San Possidonio, San Prospero e San Felice) confortati dal parere di un noto studio legale, Allen & Overy, consultato per una valutazione sulla proposta di Hera, si stanno muovendo per impedire che Aimag finisca nella sfera di influenza di Hera. Ad alimentare i timori sono i "profili di rischio concreti – segnalati dallo studio legale milanese – ed eventuali responsabilità erariali in capo agli amministratori, poiché il progetto di Hera comporterebbe una variazione di quota di capitale del socio privato".

Stasera alle 20.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Mirandola, l’assessore al Bilancio del comune di Mirandola Roberto Lodi, e i sindaci Fabio Zacchi (Poggio Rusco), Sauro Borghi (San Prospero) e Michele Goldoni (San Felice) si ritrovano per un incontro informativo aperto alla cittadinanza in merito alla situazione di Aimag.

Alberto Greco