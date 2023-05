Contolli notturni in piazza Roma Fermato spacciatore di cocaina

Hanno notato movimenti sospetti nei pressi di piazza Roma ed hanno subito sottoposto a controllo un ragazzo che si mostrava particolarmente agitato. Addosso, infatti, gli agenti gli hanno trovato ben 44 dosi di cocaina. E’ finito così in manette, domenica notte, un tunisino di 28 anni richiedente asilo bloccato dagli agenti della volante poco prima di piazzare sul mercato la polvere bianca. L’uomo ha tentato una breve fuga ma è stato bloccato e ammanettato. Il giovane richiedente asilo è stato quindi processato ieri mattina per direttissima. Nei guai sono finiti domenica sera anche un 46enne ed un 29enne fermati dai carabinieri dopo aver commesso un furto in un centro commerciale. I due, infatti, avevano asportato della merce e subito dopo erano fuggiti a piedi. I militari sono riusciti ad individuarli poco dopo su un autobus, una volta ottenuta la descrizione della coppia di ladri da parte dei testimoni. Una volta fermati dai militari, i due sono stati trovati in possesso di due zaini con all’interno la merce asportata: alcolici, superalcolici e generi alimentari del valore di circa 230 euro. Entrambi sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. La refurtiva è stata poi riconsegnata al legittimo proprietario.