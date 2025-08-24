Contrasto al caldo torrido: "La città è una fornace. Più alberi, meno cemento"

Modena, 25 agosto 2025 – Più alberi per contrastare le temperature torride in città: "All’aumentare delle zone verdi si verifica una progressiva riduzione del caldo: si può arrivare anche a 4-5 gradi in meno rispetto alle aree più cementificate". L’altra sera alla Festa dell’Unità nel corso di un dibattito il consigliere di Avs, il medico Martino Abrate, ha annunciato che presto presenterà in Consiglio comunale, insieme alla maggioranza, due mozioni per coinvolgere l’amministrazione comunale nel contrasto alle ‘isole di calore’ che si determinano quando le città diventano delle fornaci. I più penalizzati sono soprattutto gli anziani per ovvie ragioni e le famiglie meno abbienti che non possono permettersi l’acquisto di una condizionatore. Le giornate con oltre 30 gradi a Modena aumentano, la differenza di temperature tra zone urbane e rurali può arrivare anche a 7 gradi, nelle notti peggiori non si scende sotto i 20-24 gradi. Il risultato è che aumentano i ricoveri al pronto soccorso, chi lavora all’aperto – agricoltura, edilizia, ma anche i rider – corre gravi rischi, crescono le patologie cardiovascolari.

"Ne parlerò prima con gli assessori competenti – ha spiegato Abrate –, il discorso è di natura urbanistica, ma coinvolge anche i Lavori pubblici e l’Ambiente. Sono esperienze già in corso a Milano, Firenze, Bologna". Una delle soluzioni al caldo torrido delle città è il ‘rifugio climatico’, cioè la mappatura del luoghi dove è possibile "andarsi a cercare un po’ di fresco durante l’estate: biblioteche, centri commerciali, musei". A questi luoghi possono essere aggiunti anche i parchi esistenti e prevedere, come è avvenuto a Bologna, contesti ombreggiati attraverso apposite piantumazioni, fontane e specchi d’acqua, per abbassare la temperatura del suolo. "Al parco Amendola che sarà oggetto di ristrutturazione – spiega Abrate – sarà possibile intensificare secondo me le aree di verde".

Ma il rifugio climatico è solo una parte della mitigazione di fronte ai cambiamenti climatici. "Sarà opportuno procedere più in generale a una ricognizione della città per capire dove sarà possibile intervenire per desigillare il suolo e piantumare alberi, prevedere asfaltature più riflettenti, collocare nebulizzatori attraverso il recupero dell’acqua piovana, allestire pensiline e tetti verdi". Questo discorso rientra nel più ampio capitolo della rigenerazione urbana su cui la giunta sta puntando. "Significherebbe abbassare la temperatura e ridurre l’emissione di Co2". Oltre gli anziani, i più vulnerabili sono anche i bambini e le donne incinta: in qualità di ostetrico-ginecologo Abrate ricorda che l’aumento dei giorni di caldo torrido fa crescere nelle donne gravide la probabilità di parti prematuri, così come "vivere nel verde ha effetti benefici in termini neuro-motori del futuro bambino". Si dovrebbe adottare il principio del ’3-30-300’: "Ogni cittadino cioè dovrebbe poter vedere almeno tre alberi dalla finestra di casa, il 30 per cento del suolo urbano dovrebbe essere coperto da alberature, e ogni persona dovrebbe vivere a meno di 300 metri da un’area verde".

Gianpaolo Annese