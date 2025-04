Contrasto alla ludopatia. Aprono gli sportelli per gli aiuti

Per chi ha problemi con la ludopatia e più in generale di sovraindebitamento, è stato aperto in questi giorni a Castelfranco un nuovo servizio per tutti i cittadini dell’Unione dei Comuni del Sorbara: lo "Sportello Sovraindebitamento". La sede è in via Circondaria Nord 126/a ed è aperto tutti i mercoledì dalle 15 alle 18. Per essere ricevuti occorre prendere appuntamento telefonando allo 059260384.

Gli sportelli fanno parte di un più ampio progetto, fortemente voluto dall’Unione del Sorbara e reso possibile grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna; l’iniziativa in questione prevede anche attività rivolte alla cittadinanza e alle realtà del terzo settore volte a favorire la conoscenza dei servizi esistenti per il contrasto alla crisi da sovraindebitamento.

"Sono tante – spiegano dall’Unione del Sorbara - le azioni che nelle prossime settimane saranno messe in campo, a partire dalla presentazione di uno specifico Rapporto sull’azzardo legale dell’Unione del Sorbara, con dati relativi agli ultimi cinque anni. Si tratta di una misura necessaria per comprendere in profondità quale sia il peso del gioco d’azzardo sull’indebitamento nel Distretto.

È indubbio, infatti, che una parte di cittadini e di famiglie negli ultimi anni si siano indebitate proprio a causa del gioco d’azzardo. Dal "Quarto Rapporto sull’azzardo legale in provincia di Modena", elaborato da Federconsumatori, Arci e Acli di Modena, emerge come anche nel Distretto del Sorbara vi siano dati preoccupanti relativi all’azzardo".

