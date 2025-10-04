Contrasto alla povertà estrema: "Trecento i senza fissa dimora. L’85% è di origine straniera"

Una mattinata per approfondire i servizi messi in campo dall’Amministrazione comunale per le persone in condizione di marginalità: l’assessora regionale con delega a Contrasto alle povertà ed Economia solidale Elena Mazzoni giovedì ha incontrato operatori e referenti del Centro servizi per l’inclusione e il contrasto alle marginalità del Comune di Modena e del progetto di Housing First, realizzato all’interno della progettazione Pnrr. Ad accompagnarla l’assessora Alessandra Camporota. La mattinata è continuata con la visita di Mazzoni e Camporota alla sede di Porta Aperta Modena, in strada San Cataldo.

"La mappatura periodica svolta con il contributo di tutti i servizi di prossimità attivi sul territorio ha censito circa 300 persone senza fissa dimora, di cui circa 60 in strada, le altre in situazioni abitative precarie o in strutture di accoglienza rivolte alla marginalità – ha spiegato Camporota – Nell’85% dei casi si tratta di persone di origine straniera, di cui il 62% in condizioni di regolarità amministrativa. Si tratta prevalentemente di una popolazione di genere maschile, di età compresa tra i 18 e 64 anni. Il 50% circa del totale ha importanti problemi di salute fisica o psichica o problematiche di dipendenza. L’ultima rilevazione ha attestato anche la presenza di una ventina di donne e di una quindicina di persone anziane, sintomo dei bisogni che cambiano".

"La lotta alla marginalità - ha commentato l’assessora regionale Mazzoni - richiede una forte sinergia tra istituzioni e terzo settore: solo attraverso l’inclusione possiamo offrire reali opportunità di cambiamento. Servono percorsi personalizzati e integrati, che uniscano il sostegno nei bisogni primari – dalla salute al cibo – con occasioni di crescita, come attività educative e manuali, capaci di restituire dignità e autonomia alle persone più fragili".

Il sistema prevede servizi di pronto intervento sociale, di prossimità, di segretariato e presa in carico, di accompagnamento, così come servizi diurni e residenziali di accoglienza avviati negli scorsi anni: Comunità di transito, servizi residenziali per la grave marginalità adulta rivolti a donne e a uomini (Porta Aperta, Ciclamini), appartamenti di Housing first e Housing temporaneo, alloggi per donne e per persone con problemi di dipendenza. Accoglienza diurna per persone in condizioni di dipendenza patologica, emergenza abitativa o homeless, e accoglienza invernale notturna.