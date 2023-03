Contratti alla Transmec, trattativa in Prefettura "Vittoria dei lavoratori"

I Sì Cobas proclamano la "vittoria della lavoratrici della Transmec", dopo l’incontro di ieri mattina in Prefettura. "Dopo tre giorni di sciopero, di cui due con blocchi ai cancelli, che hanno paralizzato l’attività del colosso della logistica di Campogalliano, la Transmec e la cooperativa in appalto CFP, hanno dovuto rinunciare alle nuove norme di flessibilità e abbassamento dei salari, stipulate mediante accordo con CGIL e UIL, contro la volontà della stragrande maggioranza dei dipendenti. Il passo indietro è avvenuto durante la trattativa in Prefettura".

Filt Cgil e Uiltrasporti, danno una versione diversa: "Nell’ulteriore ed ennesimo incontro l’accordo è stato riconfermato in ogni sua parte e i lavoratori hanno regolarmente sottoscritto i contratti di assunzione. Abbiamo tenuto il tavolo di confronto con il committente e l’appaltatore CFP al fine di tutelare i lavoratori. L’accordo prevede, tra le varie cose, la rioccupazione di tutto il personale, il mantenimento della sede di lavoro e dei diritti acquisiti prevedendo inoltre condizioni di miglior favore come la stabilizzazione dei contratti a termine e l’assunzione degli interinali". Cgil e Uil smentiscono l’ampia partecipazione agli scioperi, sostenendo che "la maggioranza dei lavoratori aveva aderito e validato regolarmente l’accordo in assemblea".