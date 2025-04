Contratto metalmeccanici. Attesa per 30mila operai: "Alzare i salari di 280 euro"

Prosegue la mobilitazione dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto nazionale Federmeccanica-Assistal, scaduto a fine giugno 2024 e "atteso da oltre un milione e mezzo di lavoratori in Italia, di cui circa 30mila nella sola provincia di Modena". Dopo le 24 ore di sciopero già effettuate nei mesi scorsi, Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil hanno proclamato altre 8 ore di astensione dal lavoro, organizzando presìdi nei principali poli industriali della provincia. Ieri sono stati tre i momenti di mobilitazione. "Abbiamo organizzato presìdi in tre zone strategiche del territorio – spiega Stefania Ferrari della Fiom Cgil –: in via Emilia Ovest (a lungo bloccata, ndr) a Modena, a Formigine e a Castelfranco, coinvolgendo lavoratrici e lavoratori di aziende importanti come Magni e Manitou. La partecipazione è stata alta, nonostante il poco preavviso. Le Rsu hanno articolato le ore di sciopero in modo da permettere la presenza ai presìdi e continueranno a farlo nei prossimi giorni. Ora Federmeccanica deve fare scelte diverse: i metalmeccanici vogliono discutere la loro piattaforma, non subire una controproposta che non riconosce le loro priorità". I sindacati chiedono un aumento medio a regime di 280 euro lordi per il triennio 2024-2027 per il livello C3 (ex quinto livello), ma "le imprese rifiutano qualsiasi confronto su elementi economici al di fuori dell’Ipca. Nessuna apertura, inoltre, su precarietà, appalti, riduzione dell’orario e transizione tecnologica". "Abbiamo assistito a mesi di chiusura – afferma Alberto Zanetti, della Uilm Uil – su temi cruciali come salario e innovazione. Vogliamo tutele, formazione e un nuovo equilibrio nei carichi di lavoro. Oggi affrontiamo bollette, affitti, mutui stellari e precarizzazione. I lavoratori non sono più disposti ad aspettare: se non riapre il confronto continueranno le iniziative di lotta". E così oggi è previsto un nuovo presidio nella zona industriale dei Torrazzi, in via Nonantolana, davanti all’azienda Annovi Reverberi. "Le imprese – scrivono dalla Cgil Modena – rifiutano di ragionare su elementi economici, non discutono degli interventi contro la precarietà, non discutono degli strumenti necessari ad affrontare il futuro e la transizione. Le lavoratrici ed i lavoratori metalmeccanici vogliono il contratto, non discutere le proposte degli imprenditori, ma le richieste votate e portate alle controparti. E se sarà necessario non si fermeranno".