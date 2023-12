Contri traduce il romanzo di uno scrittore delle Faroer

L’Appennino modenese raggiunge nuovi record culturali grazie al prof. Gianfranco Contri di Riolunato e all’editore Adelmo Iaccheri di Pavullo, nell’ambito dei rapporti internazionali con le isole nordatlantiche delle Faroer. Contri infatti ha avuto l’onore di tradurre in italiano il romanzo del più importante autore Faroese che, come spiega l’editore Iaccheri, "è il primo libro che pubblico di un autore straniero ma soprattutto è il primo libro delle isole Faer Oer che sia mai stato tradotto direttamente dall’originale e pubblicato in italiano: un capolavoro". Alla presentazione presso la Biblioteca Comunale di Riolunato il prof. Gianfranco Contri (già autore del primo vocabolario esistente Italiano-Faroer) ha spiegato: "Dopo anni di duro lavoro, anche la notte, finalmente il frutto della passione e dell’amore che provo verso le Isole si è trasformato in un bellissimo libro!" Si tratta di "Il vecchio e il figlio" di Hedin Bru (pseudonimo di Hans Jacob Jacobsen), scomparso nel 1987, con opere tradotte in tutto il mondo. Il Financial Times così ne parla: "Queste sono le Isole Faroer com’erano circa cinquant’anni fa: remote e bagnate dal mare, con una generazione ancora legata al mare per il proprio sostentamento, e una generazione più giovane che si rivolge al commercio e al lavoro d’ufficio nelle città. All’asta della carne di balena dopo la caccia, Ketil, normalmente cauto, fa offerte con entusiasmo per più carne di quella che può permettersi. Così, nel suo settantesimo anno, Ketil e sua moglie, insieme al figlio più giovane, lottano per ripagare il loro debito. Cercano legni e foche spiaggiate e assemblano una tempesta di maglioni da vendere in città. Un romanzo toccante che cattura abilmente uno stile di vita in via di estinzione. I Faroesi hanno votato questo come il loro libro del 20° secolo; per gli standard di qualsiasi nazione è un classico". Un ulteriore tassello nei rapporti di amicizia tra Riolunato e le isole Faroer, con varie iniziative di gemellaggio anche la scorsa estate con la reciproca visita di gruppi tradizionali e culturali. La sindaca di Riolunato Daniela Contri ha sottolineato "l’ospitalità di questa popolazione che accoglie nelle proprie case i nostri viaggiatori proprio come noi": g. p.