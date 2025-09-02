Contributi a difesa delle piccole imprese

Altri fondi per la sicurezza delle piccole imprese. E’ stato approvato, infatti, dalla giunta comunale l’avviso di concessione di un contributo integrativo di 50mila euro per l’installazione di sistemi di difesa passiva, come porte blindate, inferriate e vetri antisfondamento, destinato alle piccole imprese ammesse al ’Bando per la sicurezza 2025’ della Camera di Commercio.

Il Comune di Modena – fa sapere – "nell’ambito delle proprie politiche di sicurezza, fin dal 1999 aderisce al ’Fondo per la Sicurezza’ della Camera di Commercio, con l’intento di sostenere gli operatori economici contro i rischi della criminalità. L’obiettivo è aiutare concretamente le piccole imprese a migliorare la propria sicurezza attraverso l’installazione di sistemi di difesa passiva e misure anticrimine, per creare un ambiente più sicuro per lo svolgimento della propria attività e a tutela dei lavoratori".

Considerato che non tutti gli operatori economici ammessi nel 2025 hanno ricevuto il 50% dei costi dichiarati – i contributi sono fissati al 50% della spesa ammissibile, dei quali l’80% a carico della Camera di Commercio e il 20% a carico del Comune –, l’amministrazione comunale, con il documento presentato in giunta dall’assessora alla sicurezza Alessandra Camporota, ha valutato di contribuire con ulteriori fondi che saranno erogati direttamente dall’amministrazione a integrazione del bando della Camera di Commercio. "Un supporto concreto agli operatori economici in difficoltà – ha spiegato l’assessora Camporota – e un ulteriore passo verso la nostra idea di sicurezza, da costruire giorno dopo giorno attraverso azione, ascolto e vicinanza. Da portare avanti anche attraverso la collaborazione tra realtà del territorio, in questo caso con la Camera di Commercio, ricordandoci che l’unione fa la forza".

Sono stati quindi stanziati 50mila euro che serviranno a coprire fino al 50% della spesa sostenuta dalle attività commerciali (il massimo è 4mila euro). Il fondo in questione potrà poi essere aumentato in futuro, qualora le necessità lo richiedessero. Possono ricevere il contributo integrativo richiesto, le piccole imprese che risultano o risulteranno ammesse al ’Bando per la Sicurezza 2025’ della Camera di commercio di Modena e che non hanno ottenuto la copertura del 50% della spesa ammissibile. Per la concessione del contributo integrativo comunale è necessario presentare domanda all’amministrazione entro il 2025, esclusivamente tramite PEC, all’indirizzo modenasicura@cert.comune.modena.it, solo dopo avere ottenuto comunicazione della concessione del beneficio per l’anno 2025 da parte della Camera di commercio di Modena. L’avviso del contributo comunale integrativo è liberamente accessibile sul sito del Comune all’indirizzo: www.comune.modena.it/legalita-e-sicurezze.