Contributi per i centri estivi, scadenza a fine mese

C’è tempo fino al prossimo 27 giugno per richiedere i contributi per i centri estivi messi a disposizione dal Comune di Fiorano attraverso il ‘Progetto per la conciliazione vita-lavoro’ a copertura della retta per i figli di età tra i 3 e i 13 anni, estesa fino ai 17 anni in caso di disabilità certificata. Le domande si presentano online, collegandosi al sito del Comune (‘Centri Estivi per famiglie – Contributi’) sul portale Entranext.it. Il contributo è riconosciuto sulla base di un ISEE che non deve superare i 26mila euro, e copre la quota settimanale di retta fino a 100 euro per un massimo di 3 settimane, o più, entro il tetto di 300 euro a figlio. Per i minori con disabilità il beneficio è concesso indipendentemente dal valore ISEE, con priorità di ammissione.