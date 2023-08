Contributi per l’acquisto di biciclette

Avendo scelto di aderire al Piano Aria, Maranello è tra i Comuni emiliano-romagnoli che possono fruire del bando pubblicato in questi giorni dalla Regione per sostenere l’acquisto di una bicicletta o di una cargo bike, ovvero una bici da trasporto elettrica a pedalata assistita. Si potrà presentare domanda solo per via telematica a partire dal 20 settembre 2023, tramite il sito della Regione e il link https:regioneer.itbando-bici sul quale ci sono tutte le informazioni del caso. Il contributo è compreso tra i 500 a 1000 euro, a coprire fino al 50% del costo del mezzo, ma il contributo massimo sale invece a 1400 euro per chi ha rottamato la vecchia auto inquinante.

Per l’anno in corso, gli acquisti validi per il contributo dovranno essere effettuati tra il 7 agosto e il 28 dicembre.